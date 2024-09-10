На Kazan Digital Week презентовали инструмент для плавного перехода на российское ПО

На Kazan Digital Week компания «Базальт СПО» презентовала инновационный программный комплекс, который призван облегчить российским предприятиям переход на отечественное программное обеспечение.

Новинка, не имеющая аналогов в мире, позволяет централизованно управлять компьютерами и пользователями в смешанной сетевой среде, где одновременно используются как Windows, так и Linux.

Как отметил Сергей Перроте, директор по работе с корпоративными клиентами компании, полный переход на российское ПО — это сложный и многолетний процесс, который в некоторых отраслях может занять более 20 лет. Именно поэтому так важны инструменты для комфортной работы в смешанной IT-инфраструктуре.