На Kazan Digital Week презентовали инструмент для плавного перехода на российское ПО

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Город
10 сентября 2024  11:30
Автор:
Эндже Гарафиева

На Kazan Digital Week компания «Базальт СПО» презентовала инновационный программный комплекс, который призван облегчить российским предприятиям переход на отечественное программное обеспечение.

Новинка, не имеющая аналогов в мире, позволяет централизованно управлять компьютерами и пользователями в смешанной сетевой среде, где одновременно используются как Windows, так и Linux.

Как отметил Сергей Перроте, директор по работе с корпоративными клиентами компании, полный переход на российское ПО — это сложный и многолетний процесс, который в некоторых отраслях может занять более 20 лет. Именно поэтому так важны инструменты для комфортной работы в смешанной IT-инфраструктуре.

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