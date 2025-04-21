На KazanForum подпишут более 50 соглашений

В рамках XVI Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в мае в Казани, будет подписано более 50 соглашений. Об этом заявил директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития РФ Павел Калмычек на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, большинство документов подготовлено Минздравом, но сбор информации о новых соглашениях продолжается. Калмычек отметил, что ведомственные договоры поступают в первую очередь, однако коммерческих сделок между компаниями ожидается значительно больше.

Талия Минуллина, глава Агентства инвестиционного развития Татарстана, сообщила, что республика также готовит ряд соглашений. В частности, на форуме планируется подписание договора о реализации крупных инфраструктурных проектов в рамках выставки недвижимости. Основные направления соглашений – транспорт, логистика, здравоохранение, образование и просвещение.