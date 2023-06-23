На Казанке установят временный запрет на использование маломерных судов

На Казанке в период с 8 по 9 июля будет установлен запрет на использование маломерных судов из-за проведения первенства России по триатлону среди юниоров и юниорок 16-19 лет. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на сайте Кабмина Татарстана.

Ограничение будет действовать на участке от Кремлевской набережной до моста «Миллениум» с 9:00 до 18:00 8 июля и с 7:00 до 15:00 9 июля.

Для обеспечения безопасности на участках будут дежурить сотрудники МЧС.

Ранее «КВ» сообщали, что с 7 по 9 июля в Казани временно ограничат движение на улице Сибгата Хакима и рядом с центром семьи «Казан». Причина ограничения - подготовка и проведение первенства России по триатлону среди юниоров и юниорок.