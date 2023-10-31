На казанские дороги и дворы выделили рекордную сумму

Об этом сообщил на «деловом понедельнике» в Казанской мэрии заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

По его словам, данная сумма была распределена следующим образом: 18,2 млрд рублей - на строительство и реконструкцию дорог, 7 млрд рублей - на ремонт улично-дорожной сети и оставшиеся 2,8 млрд рублей - на реализацию программы «Наш двор».

Результаты этих вложений не замедлили сказаться на облике города. Так, еще в апреле строители закончили первый участок дублера Горьковского шоссе длиной 5 км, который пролегает от улицы Несмелова до Вселенского храма. На следующем этапе здесь должны появиться еще 10 км четырехполосной дороги от Вселенского храма до трассы М-7. На проект второго участка уже получено положительное заключение экспертизы.

Еще одна большая стройка в Казани - это первый участок Вознесенского тракта от улицы Гвардейской и до проспекта Победы. Продолжение строительства до трассы М-7 будет осуществлено по мере финансирования. В настоящий же момент здесь обустраивают путепровод тоннельного типа на примыкании Вознесенского тракта к М-7, мост через реку Ноксу и фасады надземных пешеходных переходов по улицам Минской и Закиева.

Куляжев доложил, что продолжаются работы на участке Горьковского шоссе длиной 11,5 км. В рамках реконструкции магистрали от улицы Музыкальной до М-7 ведется строительство трех подземных и пяти надземных пешеходных переходов, трех подземных разворотных петель, одного тоннеля, эстакады и трех разворотных петель в одном уровне.

Всего в текущем году в Казани отремонтировали 71 участок дорог общей площадью 377 тысяч квадратных метров.

Параллельно реконструируется и ливневая канализация. Например, в рамках программы дорожных работ завершается строительство коллектора протяженностью 600 метров от мечети «Ярдэм» до подключения к сетям по улице Серова. В этот коллектор поступают стоки с улиц Серова, Васильченко, Кулахметова, Восстания и Тэцевской. Это должно предотвратить заболачивание местной территории.

Также в этом году отремонтировали четыре моста - на улице Назарбаева и в жилых массивах Куземетьево, Борисоглебское и Киндери. Причем мост на Назарбаева сдали раньше планируемого срока на целый год. Здесь увеличилось число полос с шести до восьми, несущая нагрузка возросла с 15 до 25 тонн на ось, пешеходные зоны стали шире, а со стороны озера Нижний Кабан к ним добавилась еще и велодорожка.

На очереди еще один мост - через Монастырскую протоку в поселке Отары, его реконструируют в следующем году.

По программе «Наш двор» тоже сделано очень много: за этот неполный год благоустроили территории близ 463 многоквартирных домов. В ходе этих работ отремонтировано более 530 тысяч квадратных метров дорог, создано пять тысяч новых парковочных мест, установлено 4,7 тысячи малых архитектурных форм и более 2,1 тысячи опор наружного освещения. Чиновник раскрыл, что по результатам рейтингового голосования и по обращениям граждан сформирован перечень территорий, подлежащих благоустройству в 2024 году. Уже сейчас во дворах проводятся встречи с жителями для согласования проектов будущих дворов.

По программе восстановления наружного освещения на 73 участках улиц и тротуаров было смонтировано более 1100 опор наружного освещения и 1500 энергосберегающих светодиодных светильников. Куляжев отметил, что это обновление коснулось тех мест, где освещение ранее находилось в неудовлетворительном состоянии либо отсутствовало вовсе.

Новое освещение появилась также и на 124 улицах в 39 поселках Казани. Для этого там установили 1290 светодиодных энергосберегающих светильников.