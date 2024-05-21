На казанские игры БРИКС заявились 18 пловцов из Бразилии

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Спорт
21 мая 2024  15:58
Автор:
Эндже Гарафиева

В Играх БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 23 июня, примут участие 18 бразильских пловцов. Сайт Swim Swam сообщил, что в составе команды из Бразилии будут пять спортсменов с олимпийским опытом, пишет «Чемпионат».

В команду вошли участники Олимпийских игр 2020 года в Токио: Наталия Алмейда, Матеус Гонче и Джованна Диаманте. Также в списке находятся Жоао Гомес Жуниор и Брандонн Алмейда, участвовавшие в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. 

Отмечается, что ни один из этих пловцов не будет выступать на Олимпиаде-2024 в Париже.

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На казанские игры БРИКС заявились 18 пловцов из Бразилии
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