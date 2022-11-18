 На казанских дорогах образовались 9-балльные пробки
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На казанских дорогах образовались 9-балльные пробки

Заторы замечены в нескольких районах города.

Город
18 ноября 2022  18:12
Автор:
Эдуард Салихов

Сегодня на дорогах Казани образовались 9-балльные. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс.Карты». 

Самое затрудненное движение наблюдается в центре города. Также значительно затруднено движение на улицах Петербургской, Нариманова, Декабристов, Аделя Кутуя.

Ранее «КВ» сообщали, что в ГУ МЧС РФ по РТ опубликовали предупреждение об интенсивных погодных явлениях. Так, с шести часов вечера 17 ноября, до шести часов вечера 18 ноября в Татарстане ожидается метель. Во время непогоды возможно ухудшение видимости до 1000 метров и менее. Ветер может достигать 18 метров в секунду.

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