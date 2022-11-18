На казанских дорогах образовались 9-балльные пробки

Сегодня на дорогах Казани образовались 9-балльные. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

Самое затрудненное движение наблюдается в центре города. Также значительно затруднено движение на улицах Петербургской, Нариманова, Декабристов, Аделя Кутуя.

Ранее «КВ» сообщали, что в ГУ МЧС РФ по РТ опубликовали предупреждение об интенсивных погодных явлениях. Так, с шести часов вечера 17 ноября, до шести часов вечера 18 ноября в Татарстане ожидается метель. Во время непогоды возможно ухудшение видимости до 1000 метров и менее. Ветер может достигать 18 метров в секунду.