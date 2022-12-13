 На казанских улицах снова 9-балльные пробки
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На казанских улицах снова 9-балльные пробки

Движение застопорилось на центральных улицах столицы Татарстана.

Город
13 декабря 2022  18:27
Автор:
Ольга Ильина

По данным сервиса «Яндекс Пробки» на казанских улицах сегодня вечером, 13 декабря, снова пробки, которые оцениваются в девять баллов.

Традиционно больше всех «страдают» улицы центра города – Габдуллы Тукая, Московская Пушкина, Лево- и Право-Булачная, Островского, Чернышевского, Салимжанова, Айдинова и другие.

Также водители стоят в заторах на улицах Ершова, Аделя Кутуя, Космонавтов, Технической, Кулахметова, на Мамадышском тракте, на проспектах Победы и Ямашева и других.

Напомним, после обильного снегопада вчера, в понедельник, движение на улицах столицы Татарстана так же застопорилось. Пробки, как сегодня, оценивались в девять баллов.

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