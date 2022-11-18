 На казанской телебашне на 3 дня включат праздничную подсветку
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На казанской телебашне на 3 дня включат праздничную подсветку

Горожане увидят световое шоу, имитирующее взлет ракеты.

Город
18 ноября 2022  16:56
Автор:
Эдуард Салихов

На казанской телебашне включат праздничную подсветку с по 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Так, 19 ноября подсветка будет приучена Дню ракетных войск. Горожане увидят световое шоу, имитирующее взлет ракет с 18:00 до 00:00. 

Затем, 20 ноября включится зеленая подсветка в знак поддержки ежегодной всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес». Подсветка будет работать с 16:00 до 23:00. 

В честь Всемирного дня телевидения тематический сценарий будет показан 21 ноября с 16:00 до 23:00 . 

Ранее «КВ» сообщали, что казанская телебашня включит праздничную подсветку в День пожилых людей. Казанцы наблюдали светодинамическое шоу с 17 до 23 часов.

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