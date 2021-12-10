 На казанской телебашне включат подсветку в день Конституции России
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На казанской телебашне включат подсветку в день Конституции России

Иллюминация будет работать 12 декабря с 16 до 22 часов.

Город
10 декабря 2021  15:04
Автор:
Ольга Ильина

Казанская телебашня включит праздничную иллюминацию в День Конституции России. Об этом сообщили в филиале российской телевизионной и радиовещательной сети «РТПЦ Республики Татарстан».

Архитектурно-художественную подсветку на телебашне включат 12 декабря с 16 до 22 часов. Также праздничную подсветку можно будет увидеть на башнях РТРС в Нижнем Новгороде, Воронеже, Красноярске, Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Грозном, Калуге и других городах.

День Конституции считается памятной датой. Основной закон России приняли всенародным голосованием в 1993 году. Через год 12 декабря был объявлен днем государственного праздника.

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