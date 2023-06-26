 На казанском бульваре «Ак Чәчәкләр» пройдут тренировки по баскетболу
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На казанском бульваре «Ак Чәчәкләр» пройдут тренировки по баскетболу

Важно иметь справку о допуске к занятиям спортом и предъявить ее тренеру перед началом тренировки.

Город
26 июня 2023  18:40
Автор:
Роза Габитова

На этой неделе на казанском бульваре «Ак Чәчәкләр» состоятся две тренировки по баскетболу. Об этом сообщает дирекция парков и скверов столицы Татарстана. 

Под руководством профессионального тренера УНИКС-ДЮБЛ участники научатся базовым упражнениям, освоят технику владения мячом и попадания в кольцо. 

Тренировки пройдут 27 июня в 10:00 для возрастной группы 14-18 лет и 30 июня в 17:00 для возрастной группы 10-14 лет. 

Регистрация на занятия доступна по ссылке. Важно иметь справку о допуске к занятиям спортом и предъявить ее тренеру перед началом тренировки.

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