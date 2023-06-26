На казанском бульваре «Ак Чәчәкләр» пройдут тренировки по баскетболу

На этой неделе на казанском бульваре «Ак Чәчәкләр» состоятся две тренировки по баскетболу. Об этом сообщает дирекция парков и скверов столицы Татарстана.

Под руководством профессионального тренера УНИКС-ДЮБЛ участники научатся базовым упражнениям, освоят технику владения мячом и попадания в кольцо.

Тренировки пройдут 27 июня в 10:00 для возрастной группы 14-18 лет и 30 июня в 17:00 для возрастной группы 10-14 лет.

Регистрация на занятия доступна по ссылке. Важно иметь справку о допуске к занятиям спортом и предъявить ее тренеру перед началом тренировки.