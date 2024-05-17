На казанском исламском форуме представили российскую геоинформационную цифровую платформу

Доклады на нем озвучили такие официальные лица как руководитель Росреестра РФ Олег Скуфинский, заместитель генерального директора Главного управления по регистрации прав собственности и кадастра Министерства окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турецкой Республики Тамер Инан, директор Республиканского аэрогеодезического центра Республики Узбекистан Акмалжон Омонов, генеральный директор Национального картографического центра Исламской Республики Иран Али Джаведанэ, первый заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин и генеральный директор ППК «Роскадастр» Владислав Жданов. Модератором встречи была заместитель руководителя Росреестра РФ, руководитель цифровой трансформации ведомства Елена Мартынова.

В своем докладе Скуфинский отметил готовность к усилению сотрудничества с исламскими странами в сфере геодезии, картографии и пространственных данных. С этой целью он представил разрабатываемый совместно с картографо-геодезическими службами СНГ флагманский проект Росреестра – Геопортал ИПД СНГ: «Геопортал будет создан с использованием опыта разработки и технологических решений НСПД и являться единой геоинформационной цифровой платформой, обеспечивающей визуализацию, поиск и предоставление пространственной информации для решения задач, представляющих взаимный интерес и требующих интеграции данных стран Содружества».

Ломакин, рассказывая о совместной работе Минстроя РФ с Росреестром и с информационными системами, связанными с пространственными данными, подчеркнул: «Градостроительство, строительство объектов невозможно без использования геоинформационных систем. С их помощью предоставляется возможность оперативного анализа существующей градостроительной ситуации и перспектив».

Нигматуллин поприветствовал собравшихся на гостеприимной татарской земле, и со своей стороны отметил, что работа по реализации НСПД нужна не только для нужд госуправления, но также важна для бизнеса и населения, а также отметил основные вехи и перспективы проекта: «Реализация НСПД в Республике Татарстан позволила повысить инвестиционную привлекательность региона, качество оказания государственных услуг и сократить сроки их предоставления, обеспечить эффективное развитие территорий».

Тамер Инан рассказал об основных направлениях развития сферы пространственных данных в Турции.

«Большинство информационных систем, используемых в Турецкой Республике, как и во всем мире, являются двухмерными. Однако в результате быстрого роста численности населения планеты интенсивность вертикального использования Земли увеличилась. Это усложнило управление правами собственности, обязанностями и ограничениями. Поэтому для обеспечения правильного использования земли и устойчивого развития необходимо создавать и развивать инфраструктуру трехмерных пространственных данных», – в частности сказал он.

Кошелев подчеркнул важность внедрения Геопортала ИПД СНГ: «Что востребовано для экономики, то улучшает жизнь граждан страны». Он выразил надежду на подключение к Геопорталу в ближайшей перспективе дружественных стран исламского мира с целью совместного развития и интеграции экономических систем стран.

Жданов отметил, что пространственные данные – это тот самый флагманский продукт, который возможно масштабировать на любые ситуации и территории.

Уже после встречи на полях форума Еленой Мартыновой и Тамером Инаном был подписан План мероприятий по реализации Меморандума о взаимопонимании между Росреестром РФ и Главным управлением регистрации прав собственности и кадастра Турецкой Республики на 2024-25 годы.