 На КВЗ установили спецтренажеры для пилотов Ми-38 для отработки полетов в сложных метеоусловиях
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На КВЗ установили спецтренажеры для пилотов Ми-38 для отработки полетов в сложных метеоусловиях

Тренажер имитирует полеты над Казанью и горно-лесистым рельефом Адлера.

Город
10 декабря 2021  11:28
Автор:
Ольга Ильина

В холдинге «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех пилоты смогут обучиться управлять вертолетом Ми-38 на специальном тренажере. Симулятор установлен на Казанском вертолетном заводе. Это следует из статьи на сайте Ростеха.

В его технические способности входят имитирование любых погодных условий, вибрации и звуков работающей машины. Возможность пройти подготовку на управление новым типом вертолета будет у экипажей российских и иностранных заказчиков.

«Новое оборудование не только позволяет имитировать любую погоду, в том числе сложные метеоусловия, но и оснащено виброакустической платформой, передающей звуки и вибрации работающей машины. Учащиеся смогут «летать» над Казанью и горно-лесистой местностью Адлера», – рассказали в авиационном кластере Ростеха.

Для сертификации тренажера в ближайшее время в Росавиацию будут направлены документы. Вскоре будет согласована программа тренажерной подготовки.

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