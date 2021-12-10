На КВЗ установили спецтренажеры для пилотов Ми-38 для отработки полетов в сложных метеоусловиях

В холдинге «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех пилоты смогут обучиться управлять вертолетом Ми-38 на специальном тренажере. Симулятор установлен на Казанском вертолетном заводе. Это следует из статьи на сайте Ростеха.

В его технические способности входят имитирование любых погодных условий, вибрации и звуков работающей машины. Возможность пройти подготовку на управление новым типом вертолета будет у экипажей российских и иностранных заказчиков.

«Новое оборудование не только позволяет имитировать любую погоду, в том числе сложные метеоусловия, но и оснащено виброакустической платформой, передающей звуки и вибрации работающей машины. Учащиеся смогут «летать» над Казанью и горно-лесистой местностью Адлера», – рассказали в авиационном кластере Ростеха.

Для сертификации тренажера в ближайшее время в Росавиацию будут направлены документы. Вскоре будет согласована программа тренажерной подготовки.