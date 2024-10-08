Стало известно, как изготавливали хирургические инструменты для Акчурина

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Город
8 октября 2024  09:20

Знаменитый кардиохирург Ренат Акчурин, скончавшийся 6 октября, принимал непосредственное участие в разработке хирургических инструментов, которыми пользовался во время операций. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор Казанского медико-инструментального завода Нур Шакиров.

По словам Шакирова, каждый инструмент создавался индивидуально под руки Рената Акчурина.

«Каждый инструмент мы делали индивидуально под руки профессора, – рассказал директор завода. – Потому что пальцы должны чувствовать».

Нур Шакиров отметил, что Ренат Акчурин лично общался с инженерами и технологами завода, которые занимались разработкой и изготовлением инструментов.

Выдающийся врач, академик РАН Ренат Акчурин ушел из жизни 6 октября на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится 9 октября в Институте клинической кардиологии имени А.Л. Мясникова, похоронят кардиохирурга на Троекуровском кладбище в Москве.

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