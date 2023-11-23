На конкурсе «Танцуй и пой, моя Россия!» Татарстан представит два коллектива

Фото: Роман Притула

Учащиеся Казанского хореографического училища и Детской хореографической образцовой студии ансамбля танца "Казань" были отобраны для выступления на финальном гала-концерте проекта, который состоится 8 декабря в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.

Фестиваль "Танцуй и пой, моя Россия!" – праздник мира, добра и культурного наследия России. В нем принимают участие уникальные коллективы, которые являются не только культурным достоянием, но и будущим страны. В этом году фестиваль проходит в 6 городах России, включая Казань, которая впервые присоединилась к этому мероприятию.