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На конкурсе «Танцуй и пой, моя Россия!» Татарстан представит два коллектива

Региональный этап VI Всероссийского фестиваля народно-сценического искусства «Танцуй и пой, моя Россия!» прошел 13 ноября в стенах Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Конкурс проходит при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив.

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Республика
23 ноября 2023  20:10
Автор:
Владислав Косолапкин

 Фото: Роман Притула

Учащиеся Казанского хореографического училища и Детской хореографической образцовой студии ансамбля танца "Казань" были отобраны для выступления на финальном гала-концерте проекта, который состоится 8 декабря в Государственном Кремлевском Дворце в Москве.
Фестиваль "Танцуй и пой, моя Россия!" – праздник мира, добра и культурного наследия России. В нем принимают участие уникальные коллективы, которые являются не только культурным достоянием, но и будущим страны. В этом году фестиваль проходит в 6 городах России, включая Казань, которая впервые присоединилась к этому мероприятию.

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