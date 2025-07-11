На Кремлевской набережной Казани покажут фильм «Красные ленты»

Сегодня вечером, 11 июля, на Кремлевской набережной Казани пройдет бесплатный показ фильма под открытым небом. Приглашают всех желающих посмотреть российский фильм «Красные ленты». Начало в 20.30, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фильм рассказывает трогательную историю девочки Нади и других ребят из легендарного «Артека». Вместе они помогают освобождать Крым от фашистов во время Великой Отечественной войны. Интересно, что к съемкам, приуроченным к 80-летию освобождения Крыма, привлекали настоящих артековцев.

Посмотреть кино можно будет на открытой площадке рядом с павильоном «Точка выбора» – там отличный вид на мост Миллениум. Вход свободный, так что берите с собой пледы или подушки для комфорта и приходите всей семьей!

