На Кремлевской набережной Казани покажут фильм «Красные ленты»

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Город
11 июля 2025  11:44
Автор:
Елизавета Черкина

Сегодня вечером, 11 июля, на Кремлевской набережной Казани пройдет бесплатный показ фильма под открытым небом. Приглашают всех желающих посмотреть российский фильм «Красные ленты». Начало в 20.30, сообщается на сайте мэрии Казани. 

Фильм рассказывает трогательную историю девочки Нади и других ребят из легендарного «Артека». Вместе они помогают освобождать Крым от фашистов во время Великой Отечественной войны. Интересно, что к съемкам, приуроченным к 80-летию освобождения Крыма, привлекали настоящих артековцев.

Посмотреть кино можно будет на открытой площадке рядом с павильоном «Точка выбора» – там отличный вид на мост Миллениум. Вход свободный, так что берите с собой пледы или подушки для комфорта и приходите всей семьей!
 

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