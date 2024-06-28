На Куйбышевском водохранилище появится новая территория

В Казани планируется создание новой зоны отдыха на берегу Куйбышевского водохранилища. Проект уже получил одобрение историко-культурной экспертизы, пишет «Татар-информ».

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Новая территория будет расположена в близи улиц Большая и Серп и Молот, с одной стороны, и Кировской дамбы – с другой. Площадь нового зеленого оазиса составит 3,48 га.

Для создания новой территории специалисты проведут засыпку и намыв грунта. Также будет устроен каменный упорный пояс, который предотвратит размыв берега. Средняя мощность создаваемой насыпи составит 3-5 метров.

На новой территории планируется создание благоустроенной зоны с комфортными условиями для отдыха горожан. Здесь будут созданы условия для занятий спортом, проведения развлекательных мероприятий и развития туризма.