На Куйбышевском водохранилище появится новая территория

news_top_970_100
Город
28 июня 2024  09:29
Автор:
Эндже Гарафиева

В Казани планируется создание новой зоны отдыха на берегу Куйбышевского водохранилища. Проект уже получил одобрение историко-культурной экспертизы, пишет «Татар-информ».

 Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Новая территория будет расположена в близи улиц Большая и Серп и Молот, с одной стороны, и Кировской дамбы – с другой. Площадь нового зеленого оазиса составит 3,48 га.

Для создания новой территории специалисты проведут засыпку и намыв грунта. Также будет устроен каменный упорный пояс, который предотвратит размыв берега. Средняя мощность создаваемой насыпи составит 3-5 метров.

На новой территории планируется создание благоустроенной зоны с комфортными условиями для отдыха горожан. Здесь будут созданы условия для занятий спортом, проведения развлекательных мероприятий и развития туризма.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Исследование ВТБ: жители ПФО хотят посещать больше концертов в своих городах
Прокуратура в Актаныше выявила нарушения безопасности на водных объектах
Фуксовский сад в Казани вернут к историческому виду
Новый жилой дом на Кул Гали в Казани получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Главу Тукаевского района отстранили от должности
Опубликованы эскизы новой школы «СолНЦЕ» с уникальными круглыми окнами
Свыше 3 тысяч студентов получили востребованные профессии перед летним сезоном
Татарстанцам рассказали, как пройти бесплатное переобучение в Татарстане