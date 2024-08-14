На купол мечети духовного комплекса «Тихий сад» в ДРКБ установили полумесяц

В Детской республиканской клинической больнице состоялась торжественная установка полумесяца на купол строящейся мечети духовного комплекса «Тихий сад».

В церемонии приняли участие Первый заместитель муфтия РТ Ильфар Хасанов, начальник Управления по взаимодействию с религиозными объединениями Департамента Раиса РТ Альберт Дирзизов, президент ассоциации мусульман РФ Айдар Шагимарданов, главный врач ДРКБ, а также другие официальные лица, передает минздрав РТ.

Ильфар Хасанов совершил торжественное служение и выразил надежду, что мечеть станет местом духовной поддержки для всех нуждающихся.

Главврач ДРКБ подчеркнул важность комплекса «Тихий сад» для маленьких пациентов и их родителей, отметив, что вера и духовная поддержка играют огромную роль в процессе выздоровления.

Заместитель главного врача Алла Гумерова добавила, что дети, находящиеся на длительном лечении, особенно нуждаются в духовной и эмоциональной поддержке, которую они смогут получить в новом комплексе.

Айдар Шагимарданов напомнил, что идея создания «Тихого сада» возникла давно, и благодаря совместным усилиям удалось воплотить её в жизнь.

Строящийся комплекс, включающий в себя мечеть и храм, призван стать местом утешения и поддержки для маленьких пациентов и их семей, а также символом межрелигиозного согласия.