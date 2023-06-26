На Курбан-байрам в Казани организуют 17 мест для заклания животных

В Казани на Курбан-байрам будут работать почти два десятка мест для заклания жертвенных животных. Как сообщил на «деловом понедельнике» начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Казани Ильнур Шакиров, обряд будет проводится в течение трех дней.

Один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам состоится 28 июня.

«В мечетях города праздничные мероприятия начнутся в 2.30 утра с чтения Корана. После праздничной молитвы начнется обряд заклания жертвенных животных, который продлится в течение трех дней — 28, 29 и 30 июня», — сказал Шакиров, уточнив, что полный список мест будет опубликован на сайте kzn.ru.

Службы города организуют работы по недопущению несанкционированной торговле животными и их забою в неустановленных местах.

Транспортное обслуживание в Казани на Курбан-байрам предусмотрено с 1.30 утра.

«В соответствии с указом Раиса Республики 28 июня является праздничным, нерабочим днем», – напомнил спикер.