 На Курбан-байрам в Казани организуют 17 мест для заклания животных
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На Курбан-байрам в Казани организуют 17 мест для заклания животных

Обряд заклания жертвенных животных продлится в течение трех дней — 28, 29 и 30 июня.

Город
26 июня 2023  09:48
Автор:
Дамира Хайрулина

В Казани на Курбан-байрам будут работать почти два десятка мест для заклания жертвенных животных. Как сообщил на «деловом понедельнике» начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями Казани Ильнур Шакиров, обряд будет проводится в течение трех дней.

Один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам состоится 28 июня.

«В мечетях города праздничные мероприятия начнутся в 2.30 утра с чтения Корана. После праздничной молитвы начнется обряд заклания жертвенных животных, который продлится в течение трех дней — 28, 29 и 30 июня», — сказал Шакиров, уточнив, что полный список мест будет опубликован на сайте kzn.ru.

Службы города организуют работы по недопущению несанкционированной торговле животными и их забою в неустановленных местах.

Транспортное обслуживание в Казани на Курбан-байрам предусмотрено с 1.30 утра.

«В соответствии с указом Раиса Республики 28 июня является праздничным, нерабочим днем», –  напомнил спикер.

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