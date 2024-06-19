На Курбан-байрам в Татарстане принесли в жертву более 13 тысяч голов скота

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Республика
19 июня 2024  13:40
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане подводят итоги празднования Курбан-байрама. Более 13 тысяч голов скота были принесены в жертву на специально оборудованных площадках. 

Ветеринарная служба тщательно контролировала состояние животных до и после забоя, чтобы обеспечить соблюдение всех необходимых санитарных норм. 

Во вторник на площадки продолжали поступать новые партии барашков, что позволило всем желающим выполнить свой религиозный долг. 

Окончательные итоги праздничных мероприятий планируется подвести на этой неделе, когда будут учтены все данные о количестве принесенных в жертву животных.

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