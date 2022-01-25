 В Казани на льду Раифского озера пройдет хоккейный турнир православных и мусульманских команд
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В Казани на льду Раифского озера пройдет хоккейный турнир православных и мусульманских команд

Всего было отобрано 10 команд из разных регионов страны.

Город
25 января 2022  10:31
Автор:
Николай Лукоянов

Всероссийский хоккейный турнир «Кубок дружбы» состоится на льду Раифского озера с 17 по 20 февраля. Сегодня в казанской Православной гимназии организаторы рассказали о предстоящем мероприятиии.

По словам вице-президента Федерации хоккея РТ Андрея Рябова, хоккейных турнир двух религиозных конфессий по праву можно считать уникальным во всем мире «социальным проектом». На проведение турнира организаторов сподвиг прошлогодний хоккейный турнир двух религий, который задумывался как единоразовый.

Всего было отобрано 10 команд из разных регионов страны, среди которых : «Добрыня» (Казань), Т-26» от Казанского танкового училища, казанский коллектив «Миллениум», казанская «Мечта», «Евроника» из Санкт-Петербурга и др.

Расписание матчей готово, осталось дождаться окончательных заявок до 10 февраля.

 

 

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