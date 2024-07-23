На М12 из-за частых ДТП с животными появятся специальные ограждения

В Татарстане прокуратура требует установить ограждения и дорожные знаки на автодороге М-12 «Москва-Нижний Новгород-Казань». Это решение принято после проверки, проведенной в связи с поступающими в полицию сообщениями о ДТП с участием диких животных.

В ходе надзорных мероприятий были выявлены участки магистрали, где отсутствуют ограждения. Кроме того, нарушаются ГОСТы - на участках, где произошли столкновения транспорта с животными, не установлен предупреждающий дорожный знак «Дикие животные».

Прокуратура района внесла представление в адрес председателя правления ГК «АВТОДОР». Представление было рассмотрено и удовлетворено.

В результате вмешательства ведомства дорожные знаки уже установлены, а также начата работа по установке ограждений.