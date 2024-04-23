На майские праздники казанцы улетят в Санкт-Петербург, Сочи и Махачкалу – исследование аналитиков

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Город
23 апреля 2024  09:53
Автор:
Эндже Гарафиева

Аналитики составили рейтинг самых популярных наполнений для отдыха у казанцев на предстоящие майские праздники. Об этом пишет «Татар-информ». 

Лишь 25% улетят за границу – в Стамбул, Баку, Ташкент и Минск.

Как и следовало ожидать – большая часть бронирований приходится на рейсы внутри России. Например, самым популярным направлением станет Санкт-Петербург, куда отправятся 33% путешественников. В среднем, на перелёт эконом-класса туда-обратно соотечественники потратят 12,9 тысяч рублей.

Далее в рейтинге идут Москва и Сочи. В столицу для перелёта потребуется 9,9 тысяч рублей, а вот чтобы на юг улететь – 21, 9 тысяч рублей.

Топ лидеров замыкают Махачкала и Минеральные Воды. 25,2 тысячи и 20,2 тысячи рублей потребуется для перелёта туда и обратно в эти направления соответственно.

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