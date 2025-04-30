На майские праздники медучреждения Татарстана переходят на особый режим работы

С 1 по 4, с 8 до 11 мая – праздничные и выходные дни. Но государственные медучреждения республики будут продолжать работу, чтобы обеспечить бесперебойную медицинскую помощь.

Стационары будут работать круглосуточно, госпитализация будет проводиться по территориальному принципу в зависимости от профиля заболевания. Будет усилена работа приемно-диагностических отделений, в том числе для обеспечения доступности своевременной диагностики.

Родильные дома будут работать в круглосуточном режиме.

Взрослые поликлиники будут работать с 8.00 до 18.00. Будут работать процедурные кабинеты, кабинеты неотложной помощи, отделения с дневным режимом работы, лаборатории и диагностика. Прием вызовов от населения будет заканчиваться за 1 час до окончания работы поликлиники.

В поликлиниках в майские праздники также будут проводиться диспансеризация (проводится бесплатно по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь»), профилактические осмотры, диспансерное наблюдение населения, вакцинация.

Женские консультации в составе поликлиник и поликлинических отделений больниц будут работать по графику поликлиник.

Травматологические пункты с круглосуточным режимом работы будут осуществлять прием пациентов с первичными обращениями вне зависимости от места проживания.

Детские поликлиники будут работать с 8.00 до 18.00 часов. Будут работать прививочные и процедурные кабинетов, травматологические пункты и отделения с дневным режимом работы, рентгенологические кабинеты и лаборатории.

Взрослые и детские стоматологические поликлиники будут работать с 9.00 до 18.00.