 На Марсе нашли лед площадь которого в два раза больше Ладожского озера
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На Марсе нашли лед площадь которого в два раза больше Ладожского озера

Лед составляет 40 от массовой доли воды на планете

Истории
17 декабря 2021  11:48
Автор:
Елена Молчанова

Российский прибор FREND из космоса обнаружил залежи льда на Марсе. Объем замерзшей воды составляет 40% от всей массы воды на планете. Залежи находятся в середине Долины Маринера – это маленький каньон, который пересекает большой. Об этом сообщают «Известия». 

«Вода на Марсе может быть в трех видах. Адсорбированная вода вроде мокрого песка — такой воды может быть несколько процентов. Второе — химически связанная вода, гидратированные минералы, которые могут накопить до 15% воды по массе. Третий тип — свободный лед — характерная величина по нашим оценкам там составляет 40%» – отметил астрофизик Игорь Митрофанов. 

Ледяные залежи, по мнению астрофизика, свободная вода. Ее не нужно добывать, достаточно отколоть, растопить и «пользоваться», отметил он. 

 

 

 

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