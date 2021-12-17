На Марсе нашли лед площадь которого в два раза больше Ладожского озера

Российский прибор FREND из космоса обнаружил залежи льда на Марсе. Объем замерзшей воды составляет 40% от всей массы воды на планете. Залежи находятся в середине Долины Маринера – это маленький каньон, который пересекает большой. Об этом сообщают «Известия».

«Вода на Марсе может быть в трех видах. Адсорбированная вода вроде мокрого песка — такой воды может быть несколько процентов. Второе — химически связанная вода, гидратированные минералы, которые могут накопить до 15% воды по массе. Третий тип — свободный лед — характерная величина по нашим оценкам там составляет 40%» – отметил астрофизик Игорь Митрофанов.

Ледяные залежи, по мнению астрофизика, свободная вода. Ее не нужно добывать, достаточно отколоть, растопить и «пользоваться», отметил он.