 На мосту «Миллениум» в Казани образовалась большая пробка
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На мосту «Миллениум» в Казани образовалась большая пробка

Причина пробки – ДТП в левом ряду.

Город
19 июня 2023  10:23
Автор:
Роза Габитова

В Казани на мосту «Миллениум» образовалась серьезная пробка. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

Водителям, следующим со стороны улицы Фатыха Амирхана придется преодолеть пробку протяженностью в 2 км. Затор начинается со стороны улицы Четаева. 

В противоположную сторону дорожная ситуация немного проще, длина пробки меньше км.

Причина пробки – ДТП в левом ряду.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани закрыли половину моста «Миллениум». Улицу перекрыли от Амирхана до Вишневского. Прежде всего, это связано с необходимостью проведения обследования моста на предмет его состояния и на предмет объема работ, которые придется выполнить. 

 

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