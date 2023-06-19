На мосту «Миллениум» в Казани образовалась большая пробка

В Казани на мосту «Миллениум» образовалась серьезная пробка. Соответствующие данные приводит сервис «Яндекс.Карты».

Водителям, следующим со стороны улицы Фатыха Амирхана придется преодолеть пробку протяженностью в 2 км. Затор начинается со стороны улицы Четаева.

В противоположную сторону дорожная ситуация немного проще, длина пробки меньше км.

Причина пробки – ДТП в левом ряду.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани закрыли половину моста «Миллениум». Улицу перекрыли от Амирхана до Вишневского. Прежде всего, это связано с необходимостью проведения обследования моста на предмет его состояния и на предмет объема работ, которые придется выполнить.