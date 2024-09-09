На Набережной Казанки нашли дефекты на детской площадке

Прокуратура Вахитовского района Казани провела проверку безопасности детских площадок на Кремлевской набережной и выявила нарушения на одной из них.

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В ходе проверки выяснилось, что элементы конструкции детской площадки имеют повреждения, что создает угрозу безопасности детей. Несмотря на требования ГОСТа, предписывающего немедленно устранять дефекты, влияющие на безопасность оборудования, ответственные лица мер не приняли.

Прокуратура района внесла представление в адрес директора, эксплуатирующего площадку, с требованием устранить выявленные нарушения.

В результате вмешательства надзорного ведомства площадка была приведена в порядок. Так, опасные элементы демонтированы, горка отремонтирована, а горка «Маяк» закрыта на ремонт.