 На набережной Казанки откроется первая в городе экоелка
news_header_top_970_100

На набережной Казанки откроется первая в городе экоелка

Открытие состоится 22 декабря.

Город
20 декабря 2022  12:08
Автор:
Карина Кострулева

На набережной Казанки 22 декабря, в 18:00, состоится открытие первой экологической елки в городе. Четырехметровая елка сделана из переработанного вторсырья: гранул из 460 кг производственных отходов Danaflex и мишуры, которую казанцы сдавали на переработку. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Стратегии развития Казанки».

Для гостей мероприятия проведут мастер-классы от ЭкоЛогично, а также в программе будут диджей-сеты и конкурсы. Место встречи: набережная Казанки между футбольными полями возле экстрим-парка «УРАМ». 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что главная елка столицы РТ у «Чаши» откроется сегодня. Хедлайнерами концерта станут Ландыш Нигматзянова, «Болгар кызлары» и многие другие.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Рустам Минниханов вручил государственные награды России и Татарстана
В Казани встреть новый год можно будет у Чаши и на «Черном озере»
В Мензелинске из-за взрыва газа в частном доме пострадал человек
Президент РТ вручил госнаграду Алексею Чигарову, который изготавливает буржуйки для бойцов СВО
В Кукморском районе водитель насмерть переехал пешехода, лежавшего на дороге
В дни новогодних каникул татарстанцы смогут бесплатно поучаствовать в спортивных мероприятиях
В МЧС опровергли сообщение о пожаре в ЖК «Лазурные небеса» в Казани
Марафон «Великие люди России» докатился до Казани