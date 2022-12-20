На набережной Казанки откроется первая в городе экоелка

На набережной Казанки 22 декабря, в 18:00, состоится открытие первой экологической елки в городе. Четырехметровая елка сделана из переработанного вторсырья: гранул из 460 кг производственных отходов Danaflex и мишуры, которую казанцы сдавали на переработку. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Стратегии развития Казанки».

Для гостей мероприятия проведут мастер-классы от ЭкоЛогично, а также в программе будут диджей-сеты и конкурсы. Место встречи: набережная Казанки между футбольными полями возле экстрим-парка «УРАМ».

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что главная елка столицы РТ у «Чаши» откроется сегодня. Хедлайнерами концерта станут Ландыш Нигматзянова, «Болгар кызлары» и многие другие.