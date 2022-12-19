На набережной Казанки откроется первая в столице Татарстана экоелка. Об этом сообщает пресс-служба дирекции парков и скверов города.

В день открытия для гостей организуют мастер-классы от «ЭкоЛогично», шоу-программа от Action Man Crew, Dj-сет и программа от ведущего, а также конкурсы, подарки и безалкогольный глинтвейн.

Экоелка появится благодаря дизайн-студии Qullar, компании Danaflex, Дирекции парков и скверов, Стратегии развития Казанки и акции «Да, мишура!».

Открытие состоится 22 декабря, в 18.00 возле экстрим-парка «УРАМ».