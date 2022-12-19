 На набережной Казанки откроется первая в столице Татарстана экоелка
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На набережной Казанки откроется первая в столице Татарстана экоелка

Открытие состоится 22 декабря.

Город
19 декабря 2022  17:17
Автор:
Роза Габитова

На набережной Казанки откроется первая в столице Татарстана экоелка. Об этом сообщает пресс-служба дирекции парков и скверов города. 

В день открытия для гостей организуют мастер-классы от «ЭкоЛогично», шоу-программа от Action Man Crew, Dj-сет и программа от ведущего, а также конкурсы, подарки и безалкогольный глинтвейн. 

Экоелка появится благодаря дизайн-студии Qullar, компании Danaflex, Дирекции парков и скверов, Стратегии развития Казанки и акции «Да, мишура!». 

Открытие состоится 22 декабря, в 18.00 возле экстрим-парка «УРАМ».

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