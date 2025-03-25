На набережной Казанки построят 3,5-километровую беговую дорожку

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Город
25 марта 2025  12:41

В преддверии Казанского марафона 3-4 мая на набережной Казанки появится новая экологичная беговая дорожка длиной 3,5 км. 2-метровое покрытие из переработанных шин соединит экстрим-парк «УРАМ» и Ленинскую дамбу.

Инициатор проекта Вадим Янгиров отметил, что бетонное покрытие набережной было неудобным для бега. Новую дорожку из резиновой крошки финансирует компания СИБУР. Для ее создания казанцы могут сдать старые шины в специальные контейнеры до 7 апреля.

Проект поддержали городские власти, подчеркивая его экологичность и пользу для спортивной инфраструктуры. Дорожка станет частью маршрута предстоящего марафона.

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Новости
На набережной Казанки построят 3,5-километровую беговую дорожку
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