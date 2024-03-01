На набережной Казанки появится большой парк для детей

В планах на этот год - благоустроить 64 общественных пространства

На пресс-конференции, посвященной благоустройству общественных пространств и дворовых территорий Татарстана, докладчики приводили подробности по теме более полутора часов.

Хотя первый выступающий - заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов - был очень краток. Он обозначил, что этот год юбилейный - уже 10-й год в нашей республике действует программа развития общественных пространств. Впоследствии она «выросла» во вполне федеральную. С 2015 года, по словам Фролова, в Татарстане благоустроили 398 территорий на 23,9 млрд рублей. Из них 13,07 млрд рублей выделено республиканским бюджетом, остальное поступило из федеральной казны.

И это были не только прямые субвенции из федерального бюджета. За последние шесть лет 42 объекта выиграли гранты на различных федеральных конкурсах на сумму 2,9 млрд рублей. Но в прошлом году эти гранты получили всего два объекта на всю республику.

План на этот год, сообщил замминистра, - благоустроить 64 общественных пространства. Причем два из них - на федеральные гранты. А всего на реализацию программы в этом году должно быть затрачено 2,355 млрд рублей. Активные работы ориентировочно должны начаться после майских праздников.

В завершение своей речи Фролов отметил, что с каждым годом реализации программы у населения возникает все меньше претензий к ее качеству.

Приоритет - исследованию местной фауны

Директор Института развития городов РТ Наиля Зиннатуллина подготовила чрезвычайно обширный доклад, в котором постаралась упомянуть чуть ли не все крупные проекты, которые реализовывались за прошлый год в этой сфере. Упомянем лишь наиболее характерные примеры объектов, которые расположены в Казани.

Начала спикер с хорошо знакомой читателям «КВ» набережной Ноксы возле ЖК «Светлая долина» и «Лето». Протяженность ее - около 1,7 км. Здесь сделали удобные дорожки с освещением, мостики через Ноксу, обустроенную собачью площадку, памп-трек, большую современную детскую площадку, кемпинг-зоны, другие функциональные зоны... В общем, превратили это место в сказку. И обошлось это великолепие в немалую сумму - 391 млн рублей. Зиннатуллина рассказала, что на набережной теперь можно проводить различные мероприятия, но рассчитанные на сравнительно небольшое число жителей - человек на 50.

А вот облагораживание Малого Чайкового озера обошлось в более скромные 199,5 млн рублей. На этой территории, а она находится за городской больницей №7, могут релаксировать как пациенты, так и врачи, отметила Зиннатуллина. В этом году хотят начать работы на Большом Чайковом озере. Они обойдутся в 115 млн рублей. Вот только работы по благоустройству этой территории начнутся не раньше, чем закончится исследование местной фауны. Специалисты должны определить, как могут сказаться строительные работы на жизни чаек, при том что чайки в городской среде считаются большой редкостью и их стоит сохранить, тем более с этими птицами связано название озер.

Также спикер отметила, что в текущем году будут продолжены работы по благоустройству бульвара на улице Серова. Точнее, будущего бульвара, который появится на месте нынешнего заболоченного пруда. На это мероприятие направят около 420 млн рублей. Но за год тут не управятся. Пока даже непонятно происхождение местного водоема - то ли это сточные воды, то ли грунтовые. Да и затраты явно вырастут. По словам Зиннатуллиной, коррективы вносит и соседство с комплексом для людей с ОВЗ от реабилитационного центра «Ярдэм». Да и общество слабовидящих базируется здесь же, рядом с будущим бульваром. Для особенных людей здесь создадут специальные спортивные сооружения.

Облагорожено две тысячи километров тротуаров

Глава департамента программ развития городской среды Института развития городов РТ Арина Петрова доложила, что в республике с 2020 по 2023 год было облагорожено 4339 дворовых территорий по программе «Наш двор». А это, к примеру, порядка двух тысяч километров тротуаров. Эту цифру Петрова образно сравнила с расстоянием от Казани до Калининграда. На благоустройство ушло 34 млрд рублей.

В прошлом году снизилось количество жалоб жильцов по поводу обновления дворов на 32% по сравнению с позапрошлым годом. Наверное, повлияло плотное взаимодействие подрядчиков и сотрудников Института развития городов РТ с населением: за год было проведено около 4000 встреч. В среднем по три-четыре в каждом реконструируемом дворе.

Естественно, программа «Наш двор» продлена и на этот год. Более того, ее финансирование увеличено на миллиард рублей - до 10 млрд. Как сообщила Петрова, на эти деньги отремонтируют 833 двора. Виды выполняемых работ останутся те же, что и в прошлые годы: отремонтируют дороги и тротуары, установят урны, скамейки и детские площадки, обновят освещение. Спикер привела в пример микрорайон на улице Хади Такташа рядом со строящимся новым зданием для театра Камала. Он полностью попадет под реконструкцию.

Также Петрова рассказала о большом интересе со стороны жителей к наполнению обновленных дворов какими-нибудь мероприятиями. «Мы провели опрос среди жителей и увидели больший спрос на проведение досуга во дворах: мастер-классы, кинопоказы, ярмарки. Будем плотно работать с управляющими компаниями по этим запросам», - сказала она.

В конце Зиннатуллина пригласила всех на презентацию проекта детского парка, который расположится на набережной Казанки между Национальной библиотекой и экстрим-парком «Урам». Ориентировочно он сможет принять первых маленьких посетителей уже в июне. «Это самое большое и важное пространство этого года», - отметила директор Института развития городов РТ.