На набережной озера Кабан восстановлена природная система очистки воды

Как рассказала руководитель Дирекции парков и скверов Айгуль Латыпова, восстановительные работы проводились под руководством штатного дендролога. Помимо этого, в парках и скверах города велись работы по озеленению, уходу за цветниками и восстановлению декоративных растений. Благодаря ремонту, система полива заработала еще в нескольких парках, доведя их общее число до 70%, сообщили мэрии Казани.

В этом году дирекция активно привлекала к уходу за зелеными насаждениями волонтеров. В рамках проекта «Парковые герои» добровольцы участвовали в субботниках, помогали с ремонтом и ухаживали за растениями. Проект получил положительные отзывы, и в следующем году его планируют расширить.

Также в парках города появилось больше урн для раздельного сбора мусора и фандоматов для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок.