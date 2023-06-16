На набережной озера Кабан пройдет концерт джаз-оркестра «Фантазия»

В субботу, 17 июня, на набережной озера Кабан состоится выступление Казанского городского женского джаз-оркестра «Фантазия», которое будет посвящено 100-летию российского джаза. Об этом сообщает дирекция парков и скверов столицы Татарстана.

В программе будут представлены лучшие образцы инструментальной и вокальной джазовой музыки середины ХХ века.

Кроме того, на мероприятии выступят два новых коллектива оркестра: «Фанта—Джаз» и «ДиксиФант», которые исполнят джазовую музыку 60-х и диксиленд 20-х.

Концерт пройдет на спуске с театра Камала со стороны улицы Марджани в 19:00.