На некоторых участках трасс в Татарстане продолжают действовать ограничения

По состоянию на 13:00 21 января в Татарстане продолжает действовать временное ограничение движения для пассажирских автобусов, грузового транспорта на автодороге М-7 «Волга», для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси и грузового транспорта на автодороге М-5 "Урал", для всех видов транспортных средств - на автомобильной дороге М-12 «Восток».

М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа с 735 км по 1166 км (протяженностью 426 км);

М-7 «Волга», подъезд к г. Ижевск и Пермь с 0 по 28+916 км (протяженностью 28,9 км);

М-7 «Волга», подъезд к г. Киров с 15+760 по 127,19 км (протяженностью 111,4 км);

М-5 «Урал» в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км (общей протяженностью 7,5 км);

М-5 «Урал» в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км (протяженностью 22,5 км);

М-12 «Восток» Москва-Казань на 1 участке с 684-834 км (протяженность 150 км);

Р-239, подъезд к аэропорту Казань с 0 по км 6,4 км (протяженностью 6,4 км);

Р-239 Казань - Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан с 10 по 399 км (протяженность 389 км);

Р-241 Казань-Буинск-Ульяновск с 0 по 136 км (протяженность 136 км);

А-295 Йошкар-Ола – Зеленодольск с 95 по 126 км (протяженность 31 км);

А-151 Цивильск – Ульяновск с 122 – по 136 км (протяженность 14 км).

Работают 24 оперативные группы пожарно-спасательных гарнизонов, совместно с администрацией районов организовано горячее питание и раздача продуктов питания и воды для водителей.

На дорогах федерального и регионального значения для расчистки и обработки реагентами привлечены 734 единицы техники, на дорогах муниципального значения - 1 847 ед. техники.

По данным УГМС РТ прогнозируется понижение температуры к вечеру 21 января до -12 гр. и к утру 22 января до -21 гр, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.