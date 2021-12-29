 На обновление ограждений казанских школ и детсадов выделят около 200 млн рублей
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На обновление ограждений казанских школ и детсадов выделят около 200 млн рублей

Ограды, ворота и калитки заменят в 60 образовательных учреждениях города.

Город
29 декабря 2021  09:26
Автор:
Ольга Ильина

На обновление ограждений казанских школ и детских садов планируют выделить более 199,4 млн рублей, согласно размещенному тендеру на портале госзакупок.

В техническом задании указано, что в 60 образовательных учреждениях всех районов города нужно заменить калитки, ограды и ворота. Ремонтные работы планируют провести в 29 школах, 11 гимназиях, 19 детских садах и в Центре внешкольной работы Приволжского района Казани.

Заказчиком выступили Управление образования исполкома столицы Татарстана. Ведомство обозначило, что работы должны быть завершены до 30 августа 2022 года.

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