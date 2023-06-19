На обходе Нижнекамска и Челнов начали собирать пролеты моста через Каму

В Татарстане начали собирать пролеты моста через реку Каму на скоростной дороге «Казань — Екатеринбург», который станет самым большим подобным сооружением в республике.

Длина моста составит 1,3 километра, а для его создания необходимо собрать 130 блоков общей массой около 11 тыс. тонн. Операция по надвижке пролетного строения на русловые опоры начнется в августе 2023 года, сообщили в пресс-службе «Росавтодора».

В рамках строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов также будет возведено 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях, общая протяженность обхода составит 81 километр.

Ранее «КВ» сообщали, что на шести мостовых переходах обхода Челнов завершилось устройство монолитной плиты пролета. Всего в рамках проекта будут построены восемь мостов и два путепровода, общей протяженностью 23,7 км.