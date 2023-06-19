 На обходе Нижнекамска и Челнов начали собирать пролеты моста через Каму
news_header_top_970_100

На обходе Нижнекамска и Челнов начали собирать пролеты моста через Каму

Общая протяженность обхода составит 81 километр.

Республика
19 июня 2023  15:57
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане начали собирать пролеты моста через реку Каму на скоростной дороге «Казань — Екатеринбург», который станет самым большим подобным сооружением в республике. 

Длина моста составит 1,3 километра, а для его создания необходимо собрать 130 блоков общей массой около 11 тыс. тонн. Операция по надвижке пролетного строения на русловые опоры начнется в августе 2023 года, сообщили в пресс-службе «Росавтодора».

В рамках строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов также будет возведено 10 мостов, пять транспортных развязок, 11 путепроводов и пять пересечений в разных уровнях, общая протяженность обхода составит 81 километр. 

Ранее «КВ» сообщали, что на шести мостовых переходах обхода Челнов завершилось устройство монолитной плиты пролета. Всего в рамках проекта будут построены восемь мостов и два путепровода, общей протяженностью 23,7 км.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
На этой неделе жители Казани смогут анонимно сдать тест на ВИЧ
Казанская больница получила оборудование для выхаживания малышей, родившихся раньше срока
Татарстанцам напомнили о дополнительном выходном дне в конце июня
Минтруд РФ представил календарь выходных дней на 2024 год
В Казани пройдут бесплатные лекции по вопросам подготовки к родам и уходу за ребенком
В Казани временно не работает отделение регистрации автомототранспортных средств на проспекте Победы
В Татарстане в выходные средние температуры были на 4-5 градусов ниже нормы
В Татарстане врачом года стала Айнагуль Баялиева