На одного безработного в Казани - более шести вакансий

Безработица в столице Татарстана сократилась до рекордного уровня. Но при этом наблюдается дефицит кадров, особенно не хватает рабочих рук.

Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на аппаратном совещании рассказал о работе городской и территориальных комиссий по повышению уровня жизни населения, труда и легализации доходов.

Проще говоря, эти комиссии следят за соблюдением трудовых прав работников - своевременной выплатой зарплаты, выводом сотрудников из теневой занятости, социальным обеспечением работников и соблюдением условий труда на предприятиях.

Шакиров сообщил, что на данный момент на учете в центрах занятости города состоит 1116 безработных. Десятилетие назад их было в четыре раза больше. Сейчас же уровень достиг показателя в 0,17%. При этом пакет городских вакансий насчитывает более 7,1 тысячи позиций из самых разных сфер. Итого на одного безработного сегодня приходится более шести вакансий. Никогда еще наш город не знал такого низкого уровня безработицы, добавил от себя мэр Казани Ильсур Метшин. Он вспомнил, как в былые времена люди долго не могли найти работу. Сейчас же кадровая проблема наблюдается практически во всех сферах, особенно не хватает рабочих.

С января по май включительно в Казани было заключено 2428 трудовых договоров с работниками, с которыми ранее не были должным образом оформлены трудовые отношения, отметил Шакиров. За этот же период рассмотрены дела 357 организаций, в которых имелся риск подмены трудовых отношений договорами гражданско-правового характера. Нарушения подтвердились в 121 организации. Материалы по 173 организациям, которые проигнорировали работу комиссии, направлены в прокуратуру района города.

Также за пять месяцев года городской и территориальными комиссиями по повышению уровня жизни населения, труда и легализации доходов проведено 61 совещание по вопросам выплат зарплат меньше МРОТ c приглашением руководителей организаций. Всего на заседаниях комиссий была рассмотрена финансово-хозяйственная деятельность 487 организаций. В 10 организациях информация о нарушениях подтвердилась, 40 работникам произведено доначисление. В настоящее время проводится работа еще с 3012 предприятиями. Нарушения трудового законодательства подтверждаются только примерно в 5% случаев. Основные причины низкого уровня оплаты труда - неполный рабочий день или почасовая ставка.

В Казани задолженность по заработной плате на 1 июня перед 970 работниками имели 15 организаций. Из них 40% - действующие предприятия, 60% - экономически неактивные предприятия и банкроты. Всего за текущий год погашена общая задолженность по зарплате в сумме 68,3 млн рублей.

С начала года произошло 15 несчастных случаев, признанных производственными. Причем пять со смертельным исходом, девять тяжелых и один групповой. Градоначальник на это заявил, что есть вопросы к руководителям предприятий, на которых произошли смертельные случаи.

В завершение доклада Ильдар Шакиров напомнил, куда в Казани нужно обращаться по вопросам защиты своих трудовых прав. Так, можно оставить заявку в ГИС «Народный контроль» или позвонить по телефону горячей линии исполкома Казани по вопросам соблюдения трудового законодательства 8(843) 299-16-53.