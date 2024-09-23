На озеленение Казани потратят более 11 миллионов

Городские власти Казани объявили тендер на закупку 700 елей для озеленения. Стоимость контракта, размещенного на сайте госзакупок, составляет 11,2 миллиона рублей.

Важно отметить, что для озеленения будут использоваться деревья, выращенные в специализированных питомниках. Заготовка елей в лесах категорически запрещена. Каждая ель должна иметь фитосанитарный сертификат, подтверждающий ее здоровое состояние. Поставщик также обязан предоставить фотографии саженцев перед их отправкой.

Прием заявок от потенциальных подрядчиков продлится до 24 сентября. Имя компании, которая займется поставкой деревьев, станет известно 27 сентября.