На Питрау гостям не раскрыли секрет вечной бодрости

Корреспондент «КВ» побывал на кряшенском Сабантуе. Именно так можно охарактеризовать этот имеющий глубокие народные корни старинный праздник. Больших отличий журналист не нашел.

Праздник, который проходит в республике уже в 26-й раз, стартовал примерно в 16.00 13 июля. Но уже до этого все подъездные пути и вся импровизированная стоянка были заставлены машинами. Пробираться ближе к основной сцене сквозь плотную толпу собравшихся зрителей становилось все труднее с каждым шагом. Уже потом выяснилось, что в этом году Питрау посетили порядка 60 тысяч человек. И в эту цифру поверит любой, кто побывал в Зюри в этот день.

Еще до начала праздничной программы на разных площадках работали аттракционы для детей и взрослых, точки общепита, палатки с продукцией народных промыслов.

Впервые в этом году на протекающей мимо села речке Юкачи прошли соревнования по плаванию среди любителей. Однако, судя по тому, как бодро и быстро плыли участники, их можно было бы назвать профессионалами. Некоторые умудрялись отплыть в сторону от дистанции, но все равно показать хороший результат. Мужчины и женщины соревновались отдельно. Победителей ждали ценные призы в виде бытовой техники.

Сама программа началась с театрального пролога. Это было настоящее представление с участниками творческих коллективов республики. В течение примерно получаса на татарском и русском языках довольно подробно были представлены все элементы культуры кряшен - от древности и до советских времен. Причем сделано это было через веселые диалоги, танцы и песни. Ощущение, будто попал в театр под открытым небом.

Почетный гость праздника, вице-спикер Госсовета РТ Марат Ахметов от имени Раиса РТ Рустама Минниханова поздравил собравшихся. «Питрау - прекрасное завершение череды праздников, начавшихся весной. Какой красивый и дружный у нас народ, славящийся своим самоотверженным трудом!» - восхитился он происходящим.

Все мероприятия, проходившие до глубокой ночи, описать просто невозможно. Тут организовали и конные скачки, и зюрейскую ярмарку «Тырлау», и поляну знакомств «Димче», и площадку «Жяшляр жыены» с этнодискотекой…

Юлия, участница фольклорного коллектива «Инышкай» из Кайбицкого района, считает, что Питрау - очень важное мероприятие. В первую очередь потому, что праздник наглядно показывает, сколько на свете кряшен и как они умеют веселиться.

Одно из ключевых мероприятий Питрау - это конкурс красавиц «Кряшен чибяре». По его результатам лучшей кряшенской красавицей стала уроженка Мамадышского района и студентка Ижевской государственной медицинской академии Светлана Иванова.

Примерно в 9 вечера на главную сцену Питрау вышла специально приглашенная звезда - певица Слава. Она честно и с воодушевлением отработала концерт, в перерывах между песнями не забывая похвалить гостеприимство приглашающей стороны. Тысячи людей самого разного возраста зажигали под ее хиты.

Только за полчаса до полуночи начали разводить традиционный обрядовый костер. Без него и праздник не в радость. Вокруг взвивающегося в небо пламени тут же образовался стихийный хоровод. С каждым кругом он захватывал все новых участников. Между тем гости праздника и выступавшие артисты продолжали танцевать и петь так, будто все началось только час назад. Все малые и большая сцена были заняты и после полуночи. Откуда у этих людей столько энергии?

По древнему обычаю Питрау должен заканчиваться встречей зари. А сил у собравшихся, наверное, хватило бы и до следующего вечера.