На платной трассе М-12 ввели временные ограничения по скорости

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Республика
8 мая 2024  11:40
Автор:
Эндже Гарафиева

Водителей предупредили о снижении скоростных значений для проезда по платной автодороге М-12. Превышать 90 км/ч временно запрещено. Об этом сообщил «Автодор».

Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями, которые могут спровоцировать аварийные ситуации. Как только метеорологическая ситуация изменится, запрет снимут. Обычная скорость по этой трассе составляет 110 км/ч. 

«В связи с плохими погодными условиями максимальная разрешенная скорость на М12 снижена до 90 км/ч», — написал «Автодор».

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