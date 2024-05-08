На платной трассе М-12 ввели временные ограничения по скорости

Водителей предупредили о снижении скоростных значений для проезда по платной автодороге М-12. Превышать 90 км/ч временно запрещено. Об этом сообщил «Автодор».

Ограничения связаны с неблагоприятными погодными условиями, которые могут спровоцировать аварийные ситуации. Как только метеорологическая ситуация изменится, запрет снимут. Обычная скорость по этой трассе составляет 110 км/ч.

«В связи с плохими погодными условиями максимальная разрешенная скорость на М12 снижена до 90 км/ч», — написал «Автодор».