На пляже в Советском районе Казани украли телефон и сняли 60 тысяч рублей

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Город
5 августа 2025  17:33
Автор:
Владислав Косолапкин

57-летний житель Казани обратился в полицию с заявлением о краже, которая произошла на одном из пляжей Советского района, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани. Мужчина оставил свои вещи на берегу и отправился купаться, а когда вернулся, обнаружил пропажу мобильного телефона и банковской карты. Позже он заметил подозрительные операции по карте — с его счета пропали 60 тысяч рублей.  

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Дербышки» быстро нашли подозреваемого. Им оказался 24-летний молодой человек, который полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по статье о краже. Расследование дела продолжается.

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