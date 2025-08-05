На пляже в Советском районе Казани украли телефон и сняли 60 тысяч рублей

57-летний житель Казани обратился в полицию с заявлением о краже, которая произошла на одном из пляжей Советского района, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Казани. Мужчина оставил свои вещи на берегу и отправился купаться, а когда вернулся, обнаружил пропажу мобильного телефона и банковской карты. Позже он заметил подозрительные операции по карте — с его счета пропали 60 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции «Дербышки» быстро нашли подозреваемого. Им оказался 24-летний молодой человек, который полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по статье о краже. Расследование дела продолжается.