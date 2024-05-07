На полях Татарстана начали посевную

Селяне полностью готовы к севу и уже начали его. Проблемы могут возникнуть, когда они начнут реализацию зерна.

О том, как в Татарстане приступили к весенне-полевым работам, на очередном брифинге в Кабмине РТ доложил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. Он подчеркнул, что готовность к севу сельхозпроизводителей составляет 100%.

Еще с осени было засеяно 550 тыс. га озимыми. Однако из-за недостатка влаги 17% от этого объема, или 94 тыс. га, ушли в зиму неразвитыми. На сегодня их состояние поправилось - у 92%, или 508 тыс. га, оценивается как хорошее и удовлетворительное. Погибло менее 1% озимых.

Если говорить про яровой сев, то первыми на него вышли Новошешминский, Чистопольский, Дрожжановский, Нижнекамский и Аксубаевский районы. На сегодня засеяно 684,2 тыс. га. Это 38% от плана. По плану на этот год, напомнил Зяббаров, должны засеять 1802 тыс. га.

Потребность в семенном фонде по зерновым и зернобобовым культурам в этом году закрыта на 136%. При совокупной потребности 313 тыс. тонн семян в наличии имеется 428 тыс. тонн, из них 45% - оригинальные и элитные.

Сельхозтехника также полностью готова к севу. Кстати, импортозамещение в этой сфере идет ударными темпами. На сегодня отечественные, а также белорусские производители могут поставить любую необходимую технику в нужных объемах.

Из года в год государство активно помогает сельхозпроизводителям республики. Так, разные хозяйства Татарстана получили государственную поддержку на сумму 3,6 млрд рублей. Средства пошли на приобретение минеральных удобрений, поддержку растениеводства, животноводства, производство молока, техническую и технологическую модернизацию.

Всего в прошлом году в производство растениеводческой продукции вложено 76,1 млрд рублей. Из них только на проведение весенне-полевых работ - 37,3 млрд рублей.

Цены на все растут. Поэтому министр анонсировал увеличение затрат на сев, и не только: «Чтобы сохранить ресурсную обеспеченность полеводства, в текущем году, по предварительным расчетам, необходимо уже 79 млрд рублей, из них на весенне-полевые работы - 38,8 млрд рублей». Затраты на удобрения могут составить 12,5 млрд рублей, на семена - 7,4 млрд рублей, средства защиты растений - 5,8 млрд рублей, горюче-смазочные материалы и запчасти - 4,9 млрд рублей. Прочие затраты, включая зарплаты аграриев, страховку, оцениваются в 8,2 млрд рублей.

Кроме того, при увеличивающейся себестоимости производства зерна закупочные цены на него подвержены волатильности. Они едва перекрывают себестоимость, и то не всегда. «Конечно, год будет очень сложным в плане ценообразования. Потому что цены на зерно и молоко начали снижаться», - сказал Зяббаров.