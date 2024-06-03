На последнем дрифт-шоу в Казани инспекторы выписали 38 протоколов

В субботу, 1 июня, в Казани прошло мероприятие «UGOL DRIFT&MEET», посвященное дрифтингу. Стадион «Ак Барс Арена» собрал сотни автомобильных любителей.

Охрану порядка во время фестиваля обеспечивали сотрудники Госавтоинспекции Казани.

По информации ведомства, на территории стадиона были зафиксированы 38 нарушений административного характера. Два автомобиля были отправлены на специальную охраняемую стоянку.

Представители службы призывают водителей соблюдать технические нормы и не ставить под угрозу жизни участников дорожного движения.