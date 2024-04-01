В Казани на улице Право-Булачная с 10 апреля начинается реконструкция тепловода

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Город
1 апреля 2024  10:29
Автор:
Эндже Гарафиева

В следующую среду, 10 апреля, в Казани на улице Право-Булачная рабочие начнут ремонт участка тепловода.

Реконструкция будет проводиться открытым способом. В связи с этим, введут некоторые ограничения для автомобилистов и пешеходов.

Будет перекрыты тротуар и левая крайняя полоса для транспорта. Средняя полоса в период наименьшей автомобильной нагрузки тоже окажется закрыта с 19:00 до 7:00 утра и с 10:00 до 15:00. Правая полоса будет функционировать как обычно.

Заменят трубопровод диаметром 820 мм почти на 700 кв.м. Эти работы станут завершающим этапом реконструкции магистрального тепловода №2, начатой в прошлом году.

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