На празднике «Рамазан Фест» родилась новая семья

Тысячи гостей собрал на Кремлевской набережной и площадке возле Национальной библиотеки РТ семейный праздник «Рамазан Фест» по случаю окончания поста. Со всем мусульманским миром казанцы и гости города отметили 10 апреля один из главнейших религиозных праздников - Ураза-байрам.

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Город
12 апреля 2024  11:11

Фестиваль проходит в городе уже седьмой раз, но именно в этом году он был приурочен к Году семьи, объявленному Президентом России. 

Гости праздника стали свидетелями рождения новой семьи - мусульманский свадебный обряд никах прошел с соблюдением всех традиций. Затем для молодоженов Нурсултана и Гузель состоялась государственная регистрация брака. 

Территорию набережной и площадки возле Национальной библиотеки поделили на разные зоны, где посетители могли отдохнуть, стать участниками познавательно-образовательной программы, различных мастер-классов, конкурсов. Здесь же можно было узнать, как вести себя во время намаза.

С праздником собравшихся поздравили глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов и имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани Юсуф хазрат Давлетшин.

Десятки палаток располагались вдоль набережной, где всем желающим предлагали сувениры, украшения, шамаили, тюбетейки, платки, картины, другие товары, в том числе комиксы по исламу для самых маленьких. Например, художница Гузель Хайбуллова каждый год принимает участие в фестивале, поскольку ее вдохновляет татарская культура. 

Гостей развлекали аниматоры, актеры-мимы, акробаты, жонглеры. 

А в Национальной библиотеке был организован книжный фестиваль с лекциями и мастер-классами, детскими спектаклями. 

Праздник окончания поста отметили также в Старо-Татарской слободе. 

Сулейман Гусейнов

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На празднике «Рамазан Фест» родилась новая семья
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