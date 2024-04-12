На празднике «Рамазан Фест» родилась новая семья

Фестиваль проходит в городе уже седьмой раз, но именно в этом году он был приурочен к Году семьи, объявленному Президентом России.

Гости праздника стали свидетелями рождения новой семьи - мусульманский свадебный обряд никах прошел с соблюдением всех традиций. Затем для молодоженов Нурсултана и Гузель состоялась государственная регистрация брака.

Территорию набережной и площадки возле Национальной библиотеки поделили на разные зоны, где посетители могли отдохнуть, стать участниками познавательно-образовательной программы, различных мастер-классов, конкурсов. Здесь же можно было узнать, как вести себя во время намаза.

С праздником собравшихся поздравили глава Вахитовского и Приволжского районов Казани Альберт Салихов и имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани Юсуф хазрат Давлетшин.

Десятки палаток располагались вдоль набережной, где всем желающим предлагали сувениры, украшения, шамаили, тюбетейки, платки, картины, другие товары, в том числе комиксы по исламу для самых маленьких. Например, художница Гузель Хайбуллова каждый год принимает участие в фестивале, поскольку ее вдохновляет татарская культура.

Гостей развлекали аниматоры, актеры-мимы, акробаты, жонглеры.

А в Национальной библиотеке был организован книжный фестиваль с лекциями и мастер-классами, детскими спектаклями.

Праздник окончания поста отметили также в Старо-Татарской слободе.

Сулейман Гусейнов