Как сообщает телеграм-канал Минпромторга Татарстана, на празднике «Я выбираю небо-2025» в Казани состоится авиашоу с участием пилотажной группы «Русь».

Напомним, на ежегодном празднике, который состоится 2 августа с 15:00 у «Чаши» проведение авиашоу до последнего момента было под вопросом.

К счастью, в это году зрителей порадуют пролетами самолетов Як-52, Ту-214, Ту-160, Ту-22МЗ, Ил-78, вертолета Ансат. Можно будет наблюдать за выброской парашютистов. Кроме того, примет участие в празднике и пилотажная группа «Русь», участники которой летают на реактивных учебно-тренировочных самолётах Л-39.

Помимо авиашоу гостей ждет развлекательная программа с участием эстрадной певицы Зарина Хасаншина, заслуженного артиста РТ Владимир Шнитко, музыканта Ильгиз Шайхразиев, а также коллективов «Зулейля», «Яшьлек» и вокального ансамбля «Созвездие-Йолдызлык».

В рамках праздника гостей ждет насыщенная программа: профориентационная аллея с участием ведущих предприятий и учебных заведений авиационной сферы, работа кружков авиамоделирования, увлекательные мастер-классы, торжественное награждение лучших специалистов отрасли, а также концерт и развлекательные мероприятия для детей и выставка техники.

Праздничная программа продлится до 19:00 вечера.