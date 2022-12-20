 На президентскую елку Татарстана пригласили более 2 тыс. детей мобилизованных
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На президентскую елку Татарстана пригласили более 2 тыс. детей мобилизованных

Дети мобилизованных младшего возраста посетят кремлёвскую елку.

Республика
20 декабря 2022  10:37
Автор:
Дамира Хайрулина

Более 2 тыс. детей мобилизованных примут участие в республиканской елке с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова, которая состоится 25 декабря в ЛДС «Татнефть Арена», сообщил сегодня министр по делам молодежи Республики Татарстан Тимур Сулейманов.

«Главная елка пройдет 25 декабря в «Татнефть Арене». Участниками ее станут 8,5 тыс. детей – это, традиционно, дети, которые проявили себя в учебе, спорте, культуре, в общественной деятельности, это дети из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. И в этом году особое внимание Президент Республики Татарстан поручил обратить детей семей мобилизованных, поэтому дети в возрасте 5-11 классов это более 2 тыс. человек они будут приглашены в «Татнефть Арену»», - сказал Сулейманов, уточнив, что детей мобилизованных младшего возраста пригласят на кремлевскую елку.

Всего в республиканской елке примут участие 8,5 тыс. детей.

Фото: © Рамиль Гали 

По словам министра, мероприятие, в отличие от прошлого года, пройдёт в формате одного действия. Темой для представления станет тема семьи, семейных традиций.

«Все будет разворачиваться в одном из домов, каких в нашей стране тысячи, где мальчик уже не верит в чудо. Он своим капризом пытается испортить семье новогоднее настроение. Это представление носит название «Тайны новогодних игрушек», которые познакомят его с волшебством», - рассказал он сценарий праздника.

Всем приглашенным подарят сладкие подарки. Меропрятие будет транслироваться в онлайн формате на странице министрества по делам молодежи во «ВКонтакте». В дни новогоднях каникул представление покажут по телеканалу ТНВ.

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