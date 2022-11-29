На проектирование многопрофильной детской больницы на улице Гаврилова в Казани выделено около 80 млн

На проектирование многопрофильной детской больницы в Казани, которая расположится на улице Гаврилова в Казани, выделено около 80 млн. В Минздраве ожидают утвереждение проекта до конца года, сообщил глава ведомства Марат Садыков на брифинге в Кабмине.

«До конца года деньги будут выделены на проект», – уточнил министр. Министерству в скором времени предстоит решить вопрос об источнике финансирования – будет ли это федеральный бюджет, республиканский или софинансирование.

«Казань практически поделена Казанкой на две одинаковых по числу проживающих жителей территории. На одной стороне ДРКБ как главное учреждение третьего уровня, на другой – в Ново-Савиновском районе, на улице Гаврилова должна быть построена первая детская больница, которая объединит в себе первую детскую, восьмую детскую больницу, подразделение 18-й городской больницы, где брошенные дети находятся. Эти объекты не соответствуют новым требованиям здравоохранения. Поэтому целесообразно построить новую клинику, сконцентрирующую в себе все материальные и кадровые ресурсы», – объяснил необходимость нового медцентр Садыков.

Многопрофильный медцентр для детей должен расположиться на берегу Казанки на участке площадью 6 га. Планируется, что учреждение будет круглосуточным. В нем также планируются отделения восстановительного лечения и детской реабилитации, в том чсиле, учитывая месторасположения на берегу реки, на открытом воздухе.

