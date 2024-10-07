На прошлой неделе в казанском роддоме на свет появились 371 новорожденный

Среди имен, которые выбрали родители для своих детей, встречаются редкие, такие как Мейсон, Рамир, Дарианна и Инес.

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Город
7 октября 2024  15:50
Автор:
Назиля Фахрутдинова

С 30 сентября по 6 октября в столице Республики Татарстан родились 191 мальчик и 180 девочек. Наиболее тяжелым новорожденным стал малыш весом 4700 граммов, в то время как самый легкий весил всего 1670 граммов.

Наиболее популярными именами в этот период оказались Тимур, Леон, Эмир, Амир, Мирон, Артем, Аяз, Максим, Роман, Карим, а также Яна, Ясмина, София, Василиса, Ева, Амелия, Айлин, Арина, Аиша и Варвара.

Редкие имена, встречающиеся среди новорожденных, включают Мейсон, Всеволод, Рахим, Рамир, Гадель, Нурхан, Али, Ильдан, Стефания, Дарианна, Аэлита, Наргина, Сеада, Инес, Марьяна, Жасмина, Алиана, Нафиса, Лина и Илюза.

За этот же трехдневный период в Казани были зарегистрированы 264 брака, сообщает управление ЗАГС города.

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На прошлой неделе в казанском роддоме на свет появились 371 новорожденный
На прошлой неделе в казанском роддоме на свет появились 371 новорожденный