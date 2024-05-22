На проведение детской фольклориады в Татарстане выделят 22 млн рублей

Для организации Всероссийской детской фольклориады в Татарстане из регионального бюджета выделят 22 млн рублей. Мероприятия будут проходить на различных площадках, таких как площадь 1 Мая, музей-заповедник «Казанский Кремль» и другие локации.

Второй детский фольклорный фестиваль соберет тысячи участников со всех уголков России. В течение пяти дней состоятся праздничные шествия, флешмобы, концерты и прочие мероприятия.

Проект привлечет фольклорные, народно-певческие коллективы, ансамбли народного танца и исполнителей на национальных инструментах.

Сейчас власти ищут организатора для проведения этого мероприятия. Организатор должен будет разработать дизайн-проект, составить программу, сформировать состав участников и решить другие организационные вопросы. Финансирование будет предоставлено из регионального бюджета.