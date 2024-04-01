На пьяного казанца, за которым этой ночью инспекторы устроили погоню, составили больше 10 протоколов

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Город
1 апреля 2024  16:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Эта ночь для городских инспекторов ГИБДД не обошлась без погони. 

На улице Вишневского экипажу ДПС не подчинился на законное требование об остановке автомобиль ВАЗ-2105. Пытаясь уйти от наказания, водитель грубо нарушил правила дорожного движения несколько раз.

Он дважды пересёк сплошную полосу, трижды выезжал на встречку и четырежды проехал на «красный».

В ходе продолжительного преследования его задержали на улице Товарищеская.

За рулем оказался 25-летний молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения. Более того, казанец не имеел водительского удостоверения.

Прибор алкотестер показал наличие алкоголя в крови. Автомобиль дорожного хулигана помещен на спецстоянку.

В отношении водителя были составлены 14 административных материалов.

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