На пьяного казанца, за которым этой ночью инспекторы устроили погоню, составили больше 10 протоколов

Эта ночь для городских инспекторов ГИБДД не обошлась без погони.

На улице Вишневского экипажу ДПС не подчинился на законное требование об остановке автомобиль ВАЗ-2105. Пытаясь уйти от наказания, водитель грубо нарушил правила дорожного движения несколько раз.

Он дважды пересёк сплошную полосу, трижды выезжал на встречку и четырежды проехал на «красный».

В ходе продолжительного преследования его задержали на улице Товарищеская.

За рулем оказался 25-летний молодой человек с явными признаками алкогольного опьянения. Более того, казанец не имеел водительского удостоверения.

Прибор алкотестер показал наличие алкоголя в крови. Автомобиль дорожного хулигана помещен на спецстоянку.

В отношении водителя были составлены 14 административных материалов.